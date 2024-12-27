Сьогоднішня ціна Magic Square (SQR)

Поточна ціна Magic Square (SQR) сьогодні становить 0.03247766 USD з ринковою капіталізацією $ 4.98M USD. Ціна SQR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Magic Square:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.66K USD

- зміна ціни Magic Square протягом дня — -3.21%

- циркуляційна пропозиція – 154.04M USD

Отримуйте оновлення цін SQR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SQR.