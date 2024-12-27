Ціна Lumerin (LMR)
Поточна ціна Lumerin (LMR) сьогодні становить 0.01304906 USD з ринковою капіталізацією $ 8.29M USD. Ціна LMR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lumerin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.00K USD
- зміна ціни Lumerin протягом дня — -7.34%
- циркуляційна пропозиція – 632.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lumerin до USD становила $ -0.00103502142128566.
За останні 30 днів зміна ціни Lumerin до USD становила $ -0.0057029742.
За останні 60 днів зміна ціни Lumerin до USD становила $ +0.0042852434.
За останні 90 днів зміна ціни Lumerin до USD становила $ -0.007899279865510365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00103502142128566
|-7.34%
|30 днів
|$ -0.0057029742
|-43.70%
|60 днів
|$ +0.0042852434
|+32.84%
|90 днів
|$ -0.007899279865510365
|-37.70%
Останній аналіз цін Lumerin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.17%
-7.34%
-9.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Lumerin protocol decentralizes the routing layer and makes Web3 and peer-to-peer communications truly peer-to-peer and fully programmable using smart contracts.
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