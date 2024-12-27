Сьогоднішня ціна Lumerin (LMR)

Поточна ціна Lumerin (LMR) сьогодні становить 0.01304906 USD з ринковою капіталізацією $ 8.29M USD. Ціна LMR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lumerin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.00K USD

- зміна ціни Lumerin протягом дня — -7.34%

- циркуляційна пропозиція – 632.54M USD

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