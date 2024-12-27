Ціна LUCI (LUCI)
Поточна ціна LUCI (LUCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 830.11K USD. Ціна LUCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUCI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.35K USD
- зміна ціни LUCI протягом дня — -9.72%
- циркуляційна пропозиція – 997.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUCI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUCI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LUCI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LUCI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.72%
|30 днів
|$ 0
|-65.51%
|60 днів
|$ 0
|-29.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LUCI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-9.72%
-14.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I’ll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I’ll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do.
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