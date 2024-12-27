Сьогоднішня ціна LUCI (LUCI)

Поточна ціна LUCI (LUCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 830.11K USD. Ціна LUCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUCI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.35K USD

- зміна ціни LUCI протягом дня — -9.72%

- циркуляційна пропозиція – 997.68M USD

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