Сьогоднішня ціна LUCA (LUCA)

Поточна ціна LUCA (LUCA) сьогодні становить 1.63 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна LUCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUCA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 484.02K USD

- зміна ціни LUCA протягом дня — +16.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.21M USD

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