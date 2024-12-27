Ціна LUCA (LUCA)
Поточна ціна LUCA (LUCA) сьогодні становить 1.63 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна LUCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUCA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 484.02K USD
- зміна ціни LUCA протягом дня — +16.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUCA до USD становила $ +0.233561.
За останні 30 днів зміна ціни LUCA до USD становила $ -0.0854804600.
За останні 60 днів зміна ціни LUCA до USD становила $ +1.1346397400.
За останні 90 днів зміна ціни LUCA до USD становила $ +1.002891526450901.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.233561
|+16.71%
|30 днів
|$ -0.0854804600
|-5.24%
|60 днів
|$ +1.1346397400
|+69.61%
|90 днів
|$ +1.002891526450901
|+159.92%
Останній аналіз цін LUCA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.90%
+16.71%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.
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