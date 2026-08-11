Сьогоднішня ціна Loyal

Поточна ціна Loyal (LOYAL) сьогодні становить $ 0,147854, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOYAL до USD становить $ 0,147854 за LOYAL.

Loyal наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 847 362, з циркуляційною пропозицією у 12,49M LOYAL. Протягом останніх 24 годин LOYAL торгувався між $ 0,147194 (мінімум) та $ 0,14796 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,371779, тоді як історичний мінімум — $ 0,105445.

У короткостроковій динаміці LOYAL змінився на -- за останню годину та на +10,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 493,09.

Ринкова інформація щодо Loyal (LOYAL)

Ринкова капіталізація $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Обсяг (за 24 год) $ 493,09$ 493,09 $ 493,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,04M$ 3,04M $ 3,04M Циркуляційне постачання 12,49M 12,49M 12,49M Загальна пропозиція 20 571 741,500577 20 571 741,500577 20 571 741,500577

Поточна ринкова капіталізація Loyal — $ 1,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 493,09. Циркуляційна пропозиція LOYAL — 12,49M, зі загальною пропозицією 20571741.500577. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,04M.