Інформація щодо ціни Loud (LOUD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00142086 $ 0,00142086 $ 0,00142086 Мін. за 24 год $ 0,00157357 $ 0,00157357 $ 0,00157357 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00142086$ 0,00142086 $ 0,00142086 Макс. за 24 год $ 0,00157357$ 0,00157357 $ 0,00157357 Рекордний максимум $ 0,01678074$ 0,01678074 $ 0,01678074 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -3,45% Зміна ціни (1 дн.) +3,77% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -14,33%

Актуальна ціна Loud (LOUD) становить $0,00147618. За останні 24 години LOUD торгувався між мінімумом у $ 0,00142086 і максимумом у $ 0,00157357, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOUD становить $ 0,01678074, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LOUD змінився на -3,45% за останню годину, +3,77% за 24 години та на -14,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Loud (LOUD)

Ринкова капіталізація $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 903 715,112149 999 903 715,112149 999 903 715,112149

Поточна ринкова капіталізація Loud — $ 1,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOUD — 999,90M, зі загальною пропозицією 999903715.112149. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,48M.