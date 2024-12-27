Ціна LORDS (LORDS)
Поточна ціна LORDS (LORDS) сьогодні становить 0.143463 USD з ринковою капіталізацією $ 22.89M USD. Ціна LORDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LORDS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.54K USD
- зміна ціни LORDS протягом дня — +2.64%
- циркуляційна пропозиція – 159.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LORDS до USD становила $ +0.0036945.
За останні 30 днів зміна ціни LORDS до USD становила $ -0.0327074407.
За останні 60 днів зміна ціни LORDS до USD становила $ +0.2586430012.
За останні 90 днів зміна ціни LORDS до USD становила $ +0.0874850470989872.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0036945
|+2.64%
|30 днів
|$ -0.0327074407
|-22.79%
|60 днів
|$ +0.2586430012
|+180.29%
|90 днів
|$ +0.0874850470989872
|+156.28%
Останній аналіз цін LORDS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+2.64%
+15.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.
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