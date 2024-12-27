Сьогоднішня ціна LORDS (LORDS)

Поточна ціна LORDS (LORDS) сьогодні становить 0.143463 USD з ринковою капіталізацією $ 22.89M USD. Ціна LORDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LORDS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.54K USD

- зміна ціни LORDS протягом дня — +2.64%

- циркуляційна пропозиція – 159.47M USD

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