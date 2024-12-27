Сьогоднішня ціна LooPIN Network (LOOPIN)

Поточна ціна LooPIN Network (LOOPIN) сьогодні становить 1.66 USD з ринковою капіталізацією $ 33.02M USD. Ціна LOOPIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LooPIN Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.53K USD

- зміна ціни LooPIN Network протягом дня — -4.73%

- циркуляційна пропозиція – 19.75M USD

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