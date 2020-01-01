Токеноміка LooPIN Network (LOOPIN) Дізнайтеся ключову інформацію про LooPIN Network (LOOPIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LooPIN Network (LOOPIN) Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Офіційний вебсайт: https://www.loopin.network/ Whitepaper: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 Купити LOOPIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LooPIN Network (LOOPIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LooPIN Network (LOOPIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,10M $ 5,10M $ 5,10M Загальна пропозиція: $ 39,15M $ 39,15M $ 39,15M Циркуляційна пропозиція: $ 33,03M $ 33,03M $ 33,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,04M $ 6,04M $ 6,04M Історичний максимум: $ 3,72 $ 3,72 $ 3,72 Історичний мінімум: $ 0,150598 $ 0,150598 $ 0,150598 Поточна ціна: $ 0,154351 $ 0,154351 $ 0,154351 Дізнайтеся більше про ціну LooPIN Network (LOOPIN)

Токеноміка LooPIN Network (LOOPIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LooPIN Network (LOOPIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LOOPIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LOOPIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LOOPIN, досліджуйте ціну токена LOOPIN в реальному часі!

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