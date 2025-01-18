Сьогоднішня ціна Lizard (LIZARD)

Поточна ціна Lizard (LIZARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIZARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lizard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.06 USD

- зміна ціни Lizard протягом дня — -1.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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