Сьогоднішня ціна Liquidus (LIQ)

Поточна ціна Liquidus (LIQ) сьогодні становить 0.119722 USD з ринковою капіталізацією $ 434.38K USD. Ціна LIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liquidus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 366.21 USD

- зміна ціни Liquidus протягом дня — +1.33%

- циркуляційна пропозиція – 3.63M USD

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