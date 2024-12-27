Ціна Liquidus (LIQ)
Поточна ціна Liquidus (LIQ) сьогодні становить 0.119722 USD з ринковою капіталізацією $ 434.38K USD. Ціна LIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liquidus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 366.21 USD
- зміна ціни Liquidus протягом дня — +1.33%
- циркуляційна пропозиція – 3.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liquidus до USD становила $ +0.00157473.
За останні 30 днів зміна ціни Liquidus до USD становила $ +0.0120914910.
За останні 60 днів зміна ціни Liquidus до USD становила $ +0.0535153628.
За останні 90 днів зміна ціни Liquidus до USD становила $ +0.03796208276081456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00157473
|+1.33%
|30 днів
|$ +0.0120914910
|+10.10%
|60 днів
|$ +0.0535153628
|+44.70%
|90 днів
|$ +0.03796208276081456
|+46.43%
Останній аналіз цін Liquidus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
+1.33%
+16.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquidus is a practical tool that allows you to easily stake your crypto assets on the leading DeFi platforms. It simplifies liquidity and staking, earning you premium rates fueled by the decentralised economy. Not only will liquidus provide a more seamless farming experience, but it will pick, sort and show you the best investments for your held assets, helping you make your money go further. Becoming a one stop solution for earning decentralised interest is the main vision for Liquidus.
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