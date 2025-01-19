Ціна LiquidLaunch (LIQD)
Поточна ціна LiquidLaunch (LIQD) сьогодні становить 0.03146704 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LiquidLaunch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.14M USD
- зміна ціни LiquidLaunch протягом дня — +35.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LiquidLaunch до USD становила $ +0.00818702.
За останні 30 днів зміна ціни LiquidLaunch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LiquidLaunch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LiquidLaunch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00818702
|+35.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LiquidLaunch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.71%
+35.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LiquidLaunch is the first native HyperEVM token & AI launchpad. The platform utilizes a built-in AMM protocol in order to trade tokens. These tokens can optionally choose: Bond to a decentralized exchange, continue trading indefinitely, or go to a Hyperliquid spot auction. The AI side of LiquidLaunch utilizes a custom built framework. The framework is a fully composable natural language model making it easy to hook into provided data sources, such as an API. AI is as strong as the data provided. LiquidLaunch takes a unique approach on the AI / token meta and is even building its own L2 known as the underlayer sidechain, to work with Hyperliquid's current L1.
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