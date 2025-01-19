Сьогоднішня ціна LiquidLaunch (LIQD)

Поточна ціна LiquidLaunch (LIQD) сьогодні становить 0.03146704 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIQD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LiquidLaunch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.14M USD

- зміна ціни LiquidLaunch протягом дня — +35.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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