Сьогоднішня ціна Lets Get This Bread (LGTB)

Поточна ціна Lets Get This Bread (LGTB) сьогодні становить 0.00103843 USD з ринковою капіталізацією $ 10.38M USD. Ціна LGTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lets Get This Bread:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48M USD

- зміна ціни Lets Get This Bread протягом дня — +1.14%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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