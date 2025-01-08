Ціна Lets Get This Bread (LGTB)
Поточна ціна Lets Get This Bread (LGTB) сьогодні становить 0.00103843 USD з ринковою капіталізацією $ 10.38M USD. Ціна LGTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lets Get This Bread:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.48M USD
- зміна ціни Lets Get This Bread протягом дня — +1.14%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lets Get This Bread до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lets Get This Bread до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lets Get This Bread до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lets Get This Bread до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lets Get This Bread: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.19%
+1.14%
+39.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.
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