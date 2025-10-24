Актуальна ціна LEO Token сьогодні становить 8,97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LEO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LEO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LEO Token сьогодні становить 8,97 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LEO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LEO на MEXC вже зараз.

Ціна LEO Token (LEO)

Актуальна ціна 1 LEO до USD:

$8,97
$8,97
+0,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни LEO Token (LEO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:31:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LEO Token (LEO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 8,95
$ 8,95
Мін. за 24 год
$ 8,98
$ 8,98
Макс. за 24 год

$ 8,95
$ 8,95

$ 8,98
$ 8,98

$ 10,14
$ 10,14

$ 0,799859
$ 0,799859

+0,05%

+0,10%

-6,84%

-6,84%

Актуальна ціна LEO Token (LEO) становить $8,97. За останні 24 години LEO торгувався між мінімумом у $ 8,95 і максимумом у $ 8,98, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LEO становить $ 10,14, тоді як його історичний мінімум — $ 0,799859.

Що стосується короткострокових результатів, то LEO змінився на +0,05% за останню годину, +0,10% за 24 години та на -6,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LEO Token (LEO)

$ 8,28B
$ 8,28B

--
----

$ 8,84B
$ 8,84B

922,40M
922,40M

985 239 504,0
985 239 504,0

Поточна ринкова капіталізація LEO Token — $ 8,28B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEO — 922,40M, зі загальною пропозицією 985239504.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,84B.

Історія ціни LEO Token (LEO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LEO Token до USD становила $ +0,0093982.
За останні 30 днів зміна ціни LEO Token до USD становила $ -0,5186131080.
За останні 60 днів зміна ціни LEO Token до USD становила $ -0,5673865860.
За останні 90 днів зміна ціни LEO Token до USD становила $ -0,007261512486054.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0093982+0,10%
30 днів$ -0,5186131080-5,78%
60 днів$ -0,5673865860-6,32%
90 днів$ -0,007261512486054-0,08%

Що таке LEO Token (LEO)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни LEO Token (USD)

Скільки коштуватиме LEO Token (LEO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LEO Token (LEO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LEO Token.

Перегляньте прогноз ціни LEO Token вже зараз!

LEO до місцевих валют

Токеноміка LEO Token (LEO)

Розуміння токеноміки LEO Token (LEO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LEO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про LEO Token (LEO)

Скільки сьогодні коштує LEO Token (LEO)?
Актуальна ціна LEO у USD становить 8,97 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LEO до USD?
Поточна ціна LEO до USD — $ 8,97. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LEO Token?
Ринкова капіталізація LEO — $ 8,28B USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LEO?
Циркуляційна пропозиція LEO — 922,40M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LEO?
LEO досяг історичної максимальної ціни у 10,14 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LEO?
Історична мінімальна ціна LEO становила 0,799859 USD.
Який обсяг торгівлі LEO?
Актуальний обсяг торгівлі LEO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LEO цього року?
LEO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LEO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:31:48 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.