Інформація щодо ціни LEO Token (LEO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 8,95 $ 8,95 $ 8,95 Мін. за 24 год $ 8,98 $ 8,98 $ 8,98 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 8,95$ 8,95 $ 8,95 Макс. за 24 год $ 8,98$ 8,98 $ 8,98 Рекордний максимум $ 10,14$ 10,14 $ 10,14 Найнижча ціна $ 0,799859$ 0,799859 $ 0,799859 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,84%

Актуальна ціна LEO Token (LEO) становить $8,97. За останні 24 години LEO торгувався між мінімумом у $ 8,95 і максимумом у $ 8,98, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LEO становить $ 10,14, тоді як його історичний мінімум — $ 0,799859.

Що стосується короткострокових результатів, то LEO змінився на +0,05% за останню годину, +0,10% за 24 години та на -6,84% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LEO Token (LEO)

Ринкова капіталізація $ 8,28B$ 8,28B $ 8,28B Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,84B$ 8,84B $ 8,84B Циркуляційне постачання 922,40M 922,40M 922,40M Загальна пропозиція 985 239 504,0 985 239 504,0 985 239 504,0

Поточна ринкова капіталізація LEO Token — $ 8,28B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEO — 922,40M, зі загальною пропозицією 985239504.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,84B.