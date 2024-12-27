Сьогоднішня ціна Kryptokrona (XKR)

Поточна ціна Kryptokrona (XKR) сьогодні становить 0.00316463 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна XKR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kryptokrona:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.46K USD

- зміна ціни Kryptokrona протягом дня — -2.53%

- циркуляційна пропозиція – 608.07M USD

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