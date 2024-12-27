Ціна Kryptokrona (XKR)
Поточна ціна Kryptokrona (XKR) сьогодні становить 0.00316463 USD з ринковою капіталізацією $ 1.92M USD. Ціна XKR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kryptokrona:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.46K USD
- зміна ціни Kryptokrona протягом дня — -2.53%
- циркуляційна пропозиція – 608.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kryptokrona до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kryptokrona до USD становила $ +0.0002281748.
За останні 60 днів зміна ціни Kryptokrona до USD становила $ +0.0014720333.
За останні 90 днів зміна ціни Kryptokrona до USD становила $ +0.0005477457464037606.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.53%
|30 днів
|$ +0.0002281748
|+7.21%
|60 днів
|$ +0.0014720333
|+46.52%
|90 днів
|$ +0.0005477457464037606
|+20.93%
Останній аналіз цін Kryptokrona: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-2.53%
+9.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future.
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