Інформація щодо ціни kolscan (KOLSCAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0057757$ 0,0057757 $ 0,0057757 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,99% Зміна ціни (1 дн.) +3,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,20%

Актуальна ціна kolscan (KOLSCAN) становить --. За останні 24 години KOLSCAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KOLSCAN становить $ 0,0057757, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KOLSCAN змінився на -0,99% за останню годину, +3,93% за 24 години та на -1,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо kolscan (KOLSCAN)

Ринкова капіталізація $ 478,92K$ 478,92K $ 478,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 478,92K$ 478,92K $ 478,92K Циркуляційне постачання 965,29M 965,29M 965,29M Загальна пропозиція 965 285 727,409415 965 285 727,409415 965 285 727,409415

Поточна ринкова капіталізація kolscan — $ 478,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KOLSCAN — 965,29M, зі загальною пропозицією 965285727.409415. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 478,92K.