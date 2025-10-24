Інформація щодо ціни KnockOut Games (GG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00085719 $ 0,00085719 $ 0,00085719 Мін. за 24 год $ 0,00254669 $ 0,00254669 $ 0,00254669 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00085719$ 0,00085719 $ 0,00085719 Макс. за 24 год $ 0,00254669$ 0,00254669 $ 0,00254669 Рекордний максимум $ 0,00457556$ 0,00457556 $ 0,00457556 Найнижча ціна $ 0,00078521$ 0,00078521 $ 0,00078521 Зміна ціни (за 1 год) +15,16% Зміна ціни (1 дн.) +168,11% Зміна ціни (за 7 дн.) +56,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +56,01%

Актуальна ціна KnockOut Games (GG) становить $0,00245196. За останні 24 години GG торгувався між мінімумом у $ 0,00085719 і максимумом у $ 0,00254669, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GG становить $ 0,00457556, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00078521.

Що стосується короткострокових результатів, то GG змінився на +15,16% за останню годину, +168,11% за 24 години та на +56,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KnockOut Games (GG)

Ринкова капіталізація $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,47M$ 2,47M $ 2,47M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KnockOut Games — $ 2,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,47M.