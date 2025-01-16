Ціна KittyCake (KCAKE)
Поточна ціна KittyCake (KCAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KittyCake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97 USD
- зміна ціни KittyCake протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KittyCake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KittyCake до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KittyCake до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KittyCake до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.91%
|60 днів
|$ 0
|+8.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KittyCake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KittyCake is an advanced hyper-deflationary auto-rewards token on the Binance Smart Chain. KittyCake rewards holders with his favorite food, $CAKE, every hour! We also have a dashboard to track your $CAKE rewards
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