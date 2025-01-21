Ціна KingyTON (KINGY)
Поточна ціна KingyTON (KINGY) сьогодні становить 0.088927 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KINGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KingyTON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.58K USD
- зміна ціни KingyTON протягом дня — -5.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KingyTON до USD становила $ -0.00518880989904835.
За останні 30 днів зміна ціни KingyTON до USD становила $ -0.0219618654.
За останні 60 днів зміна ціни KingyTON до USD становила $ -0.0122355637.
За останні 90 днів зміна ціни KingyTON до USD становила $ +0.0222169999484096.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00518880989904835
|-5.51%
|30 днів
|$ -0.0219618654
|-24.69%
|60 днів
|$ -0.0122355637
|-13.75%
|90 днів
|$ +0.0222169999484096
|+33.30%
Останній аналіз цін KingyTON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-5.51%
-9.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KINGY - is an ecosystem token in the TON blockchain with a large Telegram community.
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