Інформація щодо ціни Kin (KIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00122572$ 0,00122572 $ 0,00122572 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67%

Актуальна ціна Kin (KIN) становить --. За останні 24 години KIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KIN становить $ 0,00122572, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KIN змінився на +0,02% за останню годину, -0,02% за 24 години та на -1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kin (KIN)

Ринкова капіталізація $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,57M$ 2,57M $ 2,57M Циркуляційне постачання 2,65T 2,65T 2,65T Загальна пропозиція 2 647 309 425 790,407 2 647 309 425 790,407 2 647 309 425 790,407

Поточна ринкова капіталізація Kin — $ 2,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KIN — 2,65T, зі загальною пропозицією 2647309425790.407. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,57M.