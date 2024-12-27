Сьогоднішня ціна Kibble (KIBBLE)

Поточна ціна Kibble (KIBBLE) сьогодні становить 0.0046504 USD з ринковою капіталізацією $ 798.58K USD. Ціна KIBBLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kibble:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Kibble протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 171.86M USD

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