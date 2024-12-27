Ціна Kibble (KIBBLE)
Поточна ціна Kibble (KIBBLE) сьогодні становить 0.0046504 USD з ринковою капіталізацією $ 798.58K USD. Ціна KIBBLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kibble:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD
- зміна ціни Kibble протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 171.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kibble до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kibble до USD становила $ -0.0004979480.
За останні 60 днів зміна ціни Kibble до USD становила $ -0.0004391549.
За останні 90 днів зміна ціни Kibble до USD становила $ -0.001534052109594872.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0004979480
|-10.70%
|60 днів
|$ -0.0004391549
|-9.44%
|90 днів
|$ -0.001534052109594872
|-24.80%
Останній аналіз цін Kibble: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
-1.38%
+5.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cat.town is a Idle game built on a custom Smart Contract on Base. Cat.town is backed by the Kibble token to give players an in-game currency to use to buy accessories for their cats as well as buy special items within the game.
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