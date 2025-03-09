Ціна Juggernaut (JGN)
Поточна ціна Juggernaut (JGN) сьогодні становить 0.00848237 USD з ринковою капіталізацією $ 850.02K USD. Ціна JGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juggernaut:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.65K USD
- зміна ціни Juggernaut протягом дня — -0.92%
- циркуляційна пропозиція – 100.21M USD
Отримуйте оновлення цін JGN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JGN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juggernaut до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juggernaut до USD становила $ -0.0023212192.
За останні 60 днів зміна ціни Juggernaut до USD становила $ -0.0048711103.
За останні 90 днів зміна ціни Juggernaut до USD становила $ -0.02288242482212009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.92%
|30 днів
|$ -0.0023212192
|-27.36%
|60 днів
|$ -0.0048711103
|-57.42%
|90 днів
|$ -0.02288242482212009
|-72.95%
Останній аналіз цін Juggernaut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-0.92%
-0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dynamically share value with stakeholders and create border-less accountability with custom JGN DeFi synthetics and NFT.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JGN до AUD
A$0.0134021446
|1 JGN до GBP
￡0.0065314249
|1 JGN до EUR
€0.0078037804
|1 JGN до USD
$0.00848237
|1 JGN до MYR
RM0.0374072517
|1 JGN до TRY
₺0.3090975628
|1 JGN до JPY
¥1.2556452311
|1 JGN до RUB
₽0.7634133
|1 JGN до INR
₹0.7391537218
|1 JGN до IDR
Rp139.0552236528
|1 JGN до PHP
₱0.4875666276
|1 JGN до EGP
￡E.0.4298016879
|1 JGN до BRL
R$0.0490280986
|1 JGN до CAD
C$0.0121297891
|1 JGN до BDT
৳1.0317106631
|1 JGN до NGN
₦12.8132136509
|1 JGN до UAH
₴0.3499825862
|1 JGN до VES
Bs0.54287168
|1 JGN до PKR
Rs2.3779476058
|1 JGN до KZT
₸4.1661160255
|1 JGN до THB
฿0.2862799875
|1 JGN до TWD
NT$0.2785610308
|1 JGN до CHF
Fr0.0074644856
|1 JGN до HKD
HK$0.0659080149
|1 JGN до MAD
.د.م0.0825334601
|1 JGN до MXN
$0.1718528162