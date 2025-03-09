Сьогоднішня ціна Juggernaut (JGN)

Поточна ціна Juggernaut (JGN) сьогодні становить 0.00848237 USD з ринковою капіталізацією $ 850.02K USD. Ціна JGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juggernaut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.65K USD

- зміна ціни Juggernaut протягом дня — -0.92%

- циркуляційна пропозиція – 100.21M USD

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