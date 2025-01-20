Ціна Joel (JOEL)
Поточна ціна Joel (JOEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Joel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD
- зміна ціни Joel протягом дня — -2.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Joel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Joel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Joel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Joel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.99%
|30 днів
|$ 0
|+213.38%
|60 днів
|$ 0
|+64.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Joel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-2.99%
+16.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
(spinning fish)
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