Сьогоднішня ціна Joel (JOEL)

Поточна ціна Joel (JOEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JOEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Joel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.27K USD

- зміна ціни Joel протягом дня — -2.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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