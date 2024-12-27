Ціна Javsphere (JAV)
Поточна ціна Javsphere (JAV) сьогодні становить 0.02176349 USD з ринковою капіталізацією $ 6.57M USD. Ціна JAV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Javsphere:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.39K USD
- зміна ціни Javsphere протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 301.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Javsphere до USD становила $ -0.00010248838135143.
За останні 30 днів зміна ціни Javsphere до USD становила $ +0.0099425633.
За останні 60 днів зміна ціни Javsphere до USD становила $ -0.0011239906.
За останні 90 днів зміна ціни Javsphere до USD становила $ -0.026642424411407916.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010248838135143
|-0.46%
|30 днів
|$ +0.0099425633
|+45.68%
|60 днів
|$ -0.0011239906
|-5.16%
|90 днів
|$ -0.026642424411407916
|-55.03%
Останній аналіз цін Javsphere: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
-0.46%
-7.95%
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