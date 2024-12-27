Сьогоднішня ціна Javsphere (JAV)

Поточна ціна Javsphere (JAV) сьогодні становить 0.02176349 USD з ринковою капіталізацією $ 6.57M USD. Ціна JAV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Javsphere:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.39K USD

- зміна ціни Javsphere протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 301.67M USD

Отримуйте оновлення цін JAV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JAV.