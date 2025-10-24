Актуальна ціна Javlis сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JAVLIS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JAVLIS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Javlis сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JAVLIS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JAVLIS на MEXC вже зараз.

Докладніше про JAVLIS

Інформація про ціну JAVLIS

Whitepaper JAVLIS

Токеноміка JAVLIS

Прогноз ціни JAVLIS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Javlis

Ціна Javlis (JAVLIS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JAVLIS до USD:

$0,00039889
$0,00039889$0,00039889
+13,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Javlis (JAVLIS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:22:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Javlis (JAVLIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00133477
$ 0,00133477$ 0,00133477

$ 0
$ 0$ 0

+5,00%

+13,74%

+8,61%

+8,61%

Актуальна ціна Javlis (JAVLIS) становить --. За останні 24 години JAVLIS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JAVLIS становить $ 0,00133477, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JAVLIS змінився на +5,00% за останню годину, +13,74% за 24 години та на +8,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Javlis (JAVLIS)

$ 354,88K
$ 354,88K$ 354,88K

--
----

$ 354,88K
$ 354,88K$ 354,88K

904,92M
904,92M 904,92M

904 915 366,5975453
904 915 366,5975453 904 915 366,5975453

Поточна ринкова капіталізація Javlis — $ 354,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAVLIS — 904,92M, зі загальною пропозицією 904915366.5975453. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,88K.

Історія ціни Javlis (JAVLIS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Javlis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Javlis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Javlis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Javlis до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+13,74%
30 днів$ 0+21,89%
60 днів$ 0+21,27%
90 днів$ 0--

Що таке Javlis (JAVLIS)

Javlis is your personal AI-powered Trading Butler, here to revolutionize your trading journey with LeverageX and Javsphere. Designed to assist both seasoned traders and newcomers, Javlis simplifies decentralized leverage trading while providing actionable insights and tailored strategies.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Javlis (JAVLIS)

Whitepaper

Прогноз ціни Javlis (USD)

Скільки коштуватиме Javlis (JAVLIS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Javlis (JAVLIS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Javlis.

Перегляньте прогноз ціни Javlis вже зараз!

JAVLIS до місцевих валют

Токеноміка Javlis (JAVLIS)

Розуміння токеноміки Javlis (JAVLIS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JAVLIS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Javlis (JAVLIS)

Скільки сьогодні коштує Javlis (JAVLIS)?
Актуальна ціна JAVLIS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JAVLIS до USD?
Поточна ціна JAVLIS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Javlis?
Ринкова капіталізація JAVLIS — $ 354,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JAVLIS?
Циркуляційна пропозиція JAVLIS — 904,92M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JAVLIS?
JAVLIS досяг історичної максимальної ціни у 0,00133477 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JAVLIS?
Історична мінімальна ціна JAVLIS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі JAVLIS?
Актуальний обсяг торгівлі JAVLIS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JAVLIS цього року?
JAVLIS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JAVLIS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:22:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Javlis (JAVLIS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.