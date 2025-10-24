Інформація щодо ціни Javlis (JAVLIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00133477$ 0,00133477 $ 0,00133477 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,00% Зміна ціни (1 дн.) +13,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,61%

Актуальна ціна Javlis (JAVLIS) становить --. За останні 24 години JAVLIS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JAVLIS становить $ 0,00133477, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JAVLIS змінився на +5,00% за останню годину, +13,74% за 24 години та на +8,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Javlis (JAVLIS)

Ринкова капіталізація $ 354,88K$ 354,88K $ 354,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 354,88K$ 354,88K $ 354,88K Циркуляційне постачання 904,92M 904,92M 904,92M Загальна пропозиція 904 915 366,5975453 904 915 366,5975453 904 915 366,5975453

Поточна ринкова капіталізація Javlis — $ 354,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAVLIS — 904,92M, зі загальною пропозицією 904915366.5975453. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 354,88K.