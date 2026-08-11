Скільки коштує jam cat зараз?

jam cat зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни 0.25% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься JAM сьогодні?

JAM продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний jam cat сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають JAM.

Що відрізняє jam cat від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, JAM пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки JAM існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999265534.013567 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна jam cat за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴1.6656097115776737600000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.