Ціна Jackal Protocol (JKL)
Поточна ціна Jackal Protocol (JKL) сьогодні становить 0.273802 USD з ринковою капіталізацією $ 31.60M USD. Ціна JKL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jackal Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.98K USD
- зміна ціни Jackal Protocol протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 115.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jackal Protocol до USD становила $ -0.0037396956301825.
За останні 30 днів зміна ціни Jackal Protocol до USD становила $ +0.0058454536.
За останні 60 днів зміна ціни Jackal Protocol до USD становила $ +0.0372829612.
За останні 90 днів зміна ціни Jackal Protocol до USD становила $ +0.07428854689173138.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0037396956301825
|-1.34%
|30 днів
|$ +0.0058454536
|+2.13%
|60 днів
|$ +0.0372829612
|+13.62%
|90 днів
|$ +0.07428854689173138
|+37.23%
Останній аналіз цін Jackal Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-1.34%
+3.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
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