Сьогоднішня ціна Jackal Protocol (JKL)

Поточна ціна Jackal Protocol (JKL) сьогодні становить 0.273802 USD з ринковою капіталізацією $ 31.60M USD. Ціна JKL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jackal Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.98K USD

- зміна ціни Jackal Protocol протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 115.41M USD

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