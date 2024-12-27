Сьогоднішня ціна ITO ($ITO)

Поточна ціна ITO ($ITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 514.25K USD. Ціна $ITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ITO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.68K USD

- зміна ціни ITO протягом дня — -10.94%

- циркуляційна пропозиція – 409.17B USD

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