Ціна ITO ($ITO)
Поточна ціна ITO ($ITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 514.25K USD. Ціна $ITO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ITO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.68K USD
- зміна ціни ITO протягом дня — -10.94%
- циркуляційна пропозиція – 409.17B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ITO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ITO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ITO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ITO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.94%
|30 днів
|$ 0
|-76.53%
|60 днів
|$ 0
|-55.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ITO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.43%
-10.94%
-27.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after. Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here : NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6 ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2
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