Сьогоднішня ціна Intrepid Token (INT)

Поточна ціна Intrepid Token (INT) сьогодні становить 7.07 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна INT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Intrepid Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.86 USD

- зміна ціни Intrepid Token протягом дня — +0.91%

- циркуляційна пропозиція – 143.26K USD

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