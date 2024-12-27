Ціна Intrepid Token (INT)
Поточна ціна Intrepid Token (INT) сьогодні становить 7.07 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна INT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Intrepid Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.86 USD
- зміна ціни Intrepid Token протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 143.26K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Intrepid Token до USD становила $ +0.063764.
За останні 30 днів зміна ціни Intrepid Token до USD становила $ +0.7443246510.
За останні 60 днів зміна ціни Intrepid Token до USD становила $ +2.8076673870.
За останні 90 днів зміна ціни Intrepid Token до USD становила $ +1.818371250156663.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.063764
|+0.91%
|30 днів
|$ +0.7443246510
|+10.53%
|60 днів
|$ +2.8076673870
|+39.71%
|90 днів
|$ +1.818371250156663
|+34.62%
Останній аналіз цін Intrepid Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.91%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.
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