Сьогоднішня ціна Internet Token (INT)

Поточна ціна Internet Token (INT) сьогодні становить 0.00432616 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна INT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Internet Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.75K USD

- зміна ціни Internet Token протягом дня — +6.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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