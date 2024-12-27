Сьогоднішня ціна Infinity Rocket (IRT)

Поточна ціна Infinity Rocket (IRT) сьогодні становить 0.00455746 USD з ринковою капіталізацією $ 419.91K USD. Ціна IRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Infinity Rocket:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.18K USD

- зміна ціни Infinity Rocket протягом дня — +1.27%

- циркуляційна пропозиція – 92.10M USD

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