Ціна Infinity Rocket (IRT)
Поточна ціна Infinity Rocket (IRT) сьогодні становить 0.00455746 USD з ринковою капіталізацією $ 419.91K USD. Ціна IRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Infinity Rocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.18K USD
- зміна ціни Infinity Rocket протягом дня — +1.27%
- циркуляційна пропозиція – 92.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Infinity Rocket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Infinity Rocket до USD становила $ +0.0001595261.
За останні 60 днів зміна ціни Infinity Rocket до USD становила $ +0.0000115308.
За останні 90 днів зміна ціни Infinity Rocket до USD становила $ -0.000971322861926025.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.27%
|30 днів
|$ +0.0001595261
|+3.50%
|60 днів
|$ +0.0000115308
|+0.25%
|90 днів
|$ -0.000971322861926025
|-17.56%
Останній аналіз цін Infinity Rocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+1.27%
-0.68%
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