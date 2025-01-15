Сьогоднішня ціна Indi (INDI)

Поточна ціна Indi (INDI) сьогодні становить 0.03030567 USD з ринковою капіталізацією $ 2.44M USD. Ціна INDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Indi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.35K USD

- зміна ціни Indi протягом дня — +10.78%

- циркуляційна пропозиція – 80.50M USD

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