Інформація щодо ціни iLuminary Token (ILMT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0149925 $ 0,0149925 $ 0,0149925 Мін. за 24 год $ 0,01611603 $ 0,01611603 $ 0,01611603 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0149925$ 0,0149925 $ 0,0149925 Макс. за 24 год $ 0,01611603$ 0,01611603 $ 0,01611603 Рекордний максимум $ 0,03000248$ 0,03000248 $ 0,03000248 Найнижча ціна $ 0,00183544$ 0,00183544 $ 0,00183544 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -6,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,81%

Актуальна ціна iLuminary Token (ILMT) становить $0,01499498. За останні 24 години ILMT торгувався між мінімумом у $ 0,0149925 і максимумом у $ 0,01611603, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ILMT становить $ 0,03000248, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00183544.

Що стосується короткострокових результатів, то ILMT змінився на +0,01% за останню годину, -6,68% за 24 години та на -21,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо iLuminary Token (ILMT)

Ринкова капіталізація $ 239,26K$ 239,26K $ 239,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,09M$ 2,09M $ 2,09M Циркуляційне постачання 15,96M 15,96M 15,96M Загальна пропозиція 139 389 969,730026 139 389 969,730026 139 389 969,730026

Поточна ринкова капіталізація iLuminary Token — $ 239,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ILMT — 15,96M, зі загальною пропозицією 139389969.730026. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,09M.