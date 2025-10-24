Ціна iLuminary Token (ILMT)
Актуальна ціна iLuminary Token (ILMT) становить $0,01499498. За останні 24 години ILMT торгувався між мінімумом у $ 0,0149925 і максимумом у $ 0,01611603, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ILMT становить $ 0,03000248, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00183544.
Що стосується короткострокових результатів, то ILMT змінився на +0,01% за останню годину, -6,68% за 24 години та на -21,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація iLuminary Token — $ 239,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ILMT — 15,96M, зі загальною пропозицією 139389969.730026. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,09M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iLuminary Token до USD становила $ -0,0010741036779191.
За останні 30 днів зміна ціни iLuminary Token до USD становила $ +0,0720518415.
За останні 60 днів зміна ціни iLuminary Token до USD становила $ +0,0239740954.
За останні 90 днів зміна ціни iLuminary Token до USD становила $ +0,006840713514113075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0010741036779191
|-6,68%
|30 днів
|$ +0,0720518415
|+480,51%
|60 днів
|$ +0,0239740954
|+159,88%
|90 днів
|$ +0,006840713514113075
|+83,89%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
