Ціна Ignis (IGNIS)
Поточна ціна Ignis (IGNIS) сьогодні становить 0.00100505 USD з ринковою капіталізацією $ 764.98K USD. Ціна IGNIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ignis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.50 USD
- зміна ціни Ignis протягом дня — +4.21%
- циркуляційна пропозиція – 761.14M USD
Отримуйте оновлення цін IGNIS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IGNIS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ignis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ignis до USD становила $ -0.0007764289.
За останні 60 днів зміна ціни Ignis до USD становила $ -0.0007567345.
За останні 90 днів зміна ціни Ignis до USD становила $ -0.003226596644947723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.21%
|30 днів
|$ -0.0007764289
|-77.25%
|60 днів
|$ -0.0007567345
|-75.29%
|90 днів
|$ -0.003226596644947723
|-76.24%
Останній аналіз цін Ignis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+4.21%
-25.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IGNIS до AUD
A$0.00160808
|1 IGNIS до GBP
￡0.0007939895
|1 IGNIS до EUR
€0.0009547975
|1 IGNIS до USD
$0.00100505
|1 IGNIS до MYR
RM0.0044925735
|1 IGNIS до TRY
₺0.035397861
|1 IGNIS до JPY
¥0.1584662335
|1 IGNIS до RUB
₽0.1059021185
|1 IGNIS до INR
₹0.085951876
|1 IGNIS до IDR
Rp16.2104816015
|1 IGNIS до PHP
₱0.0584838595
|1 IGNIS до EGP
￡E.0.0511268935
|1 IGNIS до BRL
R$0.006211209
|1 IGNIS до CAD
C$0.001447272
|1 IGNIS до BDT
৳0.119902465
|1 IGNIS до NGN
₦1.555797299
|1 IGNIS до UAH
₴0.042071393
|1 IGNIS до VES
Bs0.05125755
|1 IGNIS до PKR
Rs0.2793335465
|1 IGNIS до KZT
₸0.5199425165
|1 IGNIS до THB
฿0.0341415485
|1 IGNIS до TWD
NT$0.033005842
|1 IGNIS до CHF
Fr0.000904545
|1 IGNIS до HKD
HK$0.007799188
|1 IGNIS до MAD
.د.م0.010110803