Сьогоднішня ціна Ignis (IGNIS)

Поточна ціна Ignis (IGNIS) сьогодні становить 0.00100505 USD з ринковою капіталізацією $ 764.98K USD. Ціна IGNIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ignis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.50 USD

- зміна ціни Ignis протягом дня — +4.21%

- циркуляційна пропозиція – 761.14M USD

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