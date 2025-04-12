Ціна iAgent Protocol ($AGNT)
Поточна ціна iAgent Protocol ($AGNT) сьогодні становить 0.00652406 USD з ринковою капіталізацією $ 443.09K USD. Ціна $AGNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iAgent Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни iAgent Protocol протягом дня — -4.55%
- циркуляційна пропозиція – 67.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iAgent Protocol до USD становила $ -0.000311384371314523.
За останні 30 днів зміна ціни iAgent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iAgent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iAgent Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000311384371314523
|-4.55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iAgent Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-4.55%
-21.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.
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