Сьогоднішня ціна iAgent Protocol ($AGNT)

Поточна ціна iAgent Protocol ($AGNT) сьогодні становить 0.00652406 USD з ринковою капіталізацією $ 443.09K USD. Ціна $AGNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iAgent Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни iAgent Protocol протягом дня — -4.55%

- циркуляційна пропозиція – 67.92M USD

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