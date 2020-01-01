Токеноміка iAgent Protocol ($AGNT) Дізнайтеся ключову інформацію про iAgent Protocol ($AGNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація iAgent Protocol ($AGNT) We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize. iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers. Офіційний вебсайт: https://www.iagentpro.com/ Whitepaper: https://docs.iagentpro.com Купити $AGNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни iAgent Protocol ($AGNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iAgent Protocol ($AGNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 800,75K $ 800,75K $ 800,75K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 181,42M $ 181,42M $ 181,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,41M $ 4,41M $ 4,41M Історичний максимум: $ 0,02863566 $ 0,02863566 $ 0,02863566 Історичний мінімум: $ 0,00299091 $ 0,00299091 $ 0,00299091 Поточна ціна: $ 0,00441376 $ 0,00441376 $ 0,00441376 Дізнайтеся більше про ціну iAgent Protocol ($AGNT)

Токеноміка iAgent Protocol ($AGNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки iAgent Protocol ($AGNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $AGNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $AGNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $AGNT, досліджуйте ціну токена $AGNT в реальному часі!

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