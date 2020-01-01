Токеноміка iAgent Protocol ($AGNT)

Токеноміка iAgent Protocol ($AGNT)

Дізнайтеся ключову інформацію про iAgent Protocol ($AGNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація iAgent Protocol ($AGNT)

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize.

iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

Офіційний вебсайт:
https://www.iagentpro.com/
Whitepaper:
https://docs.iagentpro.com

Токеноміка та аналіз ціни iAgent Protocol ($AGNT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iAgent Protocol ($AGNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 800,75K
$ 800,75K$ 800,75K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 181,42M
$ 181,42M$ 181,42M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 4,41M
$ 4,41M$ 4,41M
Історичний максимум:
$ 0,02863566
$ 0,02863566$ 0,02863566
Історичний мінімум:
$ 0,00299091
$ 0,00299091$ 0,00299091
Поточна ціна:
$ 0,00441376
$ 0,00441376$ 0,00441376

Токеноміка iAgent Protocol ($AGNT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки iAgent Protocol ($AGNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $AGNT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $AGNT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $AGNT, досліджуйте ціну токена $AGNT в реальному часі!

Прогноз ціни $AGNT

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