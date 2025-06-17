Ціна Hyperstable USD (USH)
Поточна ціна Hyperstable USD (USH) сьогодні становить 0,995803 USD з ринковою капіталізацією $ 1,63M USD. Ціна USH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyperstable USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hyperstable USD протягом дня — -0,21%
- циркуляційна пропозиція – 1,64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperstable USD до USD становила $ -0,0021565881302339.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperstable USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperstable USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperstable USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0021565881302339
|-0,21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyperstable USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,12%
-0,21%
-0,21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.
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