Ціна Hyperpigmentation ($HYPER)
Поточна ціна Hyperpigmentation ($HYPER) сьогодні становить 0.00308951 USD з ринковою капіталізацією $ 3.09M USD. Ціна $HYPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyperpigmentation:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hyperpigmentation протягом дня — +20.15%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperpigmentation до USD становила $ +0.00051811.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperpigmentation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperpigmentation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperpigmentation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051811
|+20.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyperpigmentation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+20.15%
+1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HYPER is a memecoin built on Solana, inspired by the viral “hyperpigmentation” meme with over 20B views on TikTok. But it’s more than just a meme. We’re building a real ecosystem with fun, on-chain products that bring utility and purpose. Our goal is to combine meme culture with actual value creation for holders through product revenue, token burns, and community ownership. The ambition is to a positive addition to the solana memecoin space!
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