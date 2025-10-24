Актуальна ціна Hyperbeat USDT сьогодні становить 1,077 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HBUSDT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HBUSDT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hyperbeat USDT сьогодні становить 1,077 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HBUSDT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HBUSDT на MEXC вже зараз.

Докладніше про HBUSDT

Інформація про ціну HBUSDT

Токеноміка HBUSDT

Прогноз ціни HBUSDT

Логотип Hyperbeat USDT

Ціна Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HBUSDT до USD:

$1,075
$1,075$1,075
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hyperbeat USDT (HBUSDT) в реальному часі
Інформація щодо ціни Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,069
$ 1,069$ 1,069
Мін. за 24 год
$ 1,089
$ 1,089$ 1,089
Макс. за 24 год

$ 1,069
$ 1,069$ 1,069

$ 1,089
$ 1,089$ 1,089

$ 1,27
$ 1,27$ 1,27

$ 0,701228
$ 0,701228$ 0,701228

-0,23%

-0,47%

+0,46%

+0,46%

Актуальна ціна Hyperbeat USDT (HBUSDT) становить $1,077. За останні 24 години HBUSDT торгувався між мінімумом у $ 1,069 і максимумом у $ 1,089, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HBUSDT становить $ 1,27, тоді як його історичний мінімум — $ 0,701228.

Що стосується короткострокових результатів, то HBUSDT змінився на -0,23% за останню годину, -0,47% за 24 години та на +0,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperbeat USDT (HBUSDT)

$ 126,70M
$ 126,70M$ 126,70M

--
----

$ 126,70M
$ 126,70M$ 126,70M

117,56M
117,56M 117,56M

117 559 243,5017525
117 559 243,5017525 117 559 243,5017525

Поточна ринкова капіталізація Hyperbeat USDT — $ 126,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HBUSDT — 117,56M, зі загальною пропозицією 117559243.5017525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 126,70M.

Історія ціни Hyperbeat USDT (HBUSDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperbeat USDT до USD становила $ -0,005091285222335.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperbeat USDT до USD становила $ +0,0515665446.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperbeat USDT до USD становила $ +0,0573319410.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperbeat USDT до USD становила $ +0,060016858645222.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,005091285222335-0,47%
30 днів$ +0,0515665446+4,79%
60 днів$ +0,0573319410+5,32%
90 днів$ +0,060016858645222+5,90%

Що таке Hyperbeat USDT (HBUSDT)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Hyperbeat USDT (USD)

Скільки коштуватиме Hyperbeat USDT (HBUSDT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hyperbeat USDT (HBUSDT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hyperbeat USDT.

Перегляньте прогноз ціни Hyperbeat USDT вже зараз!

HBUSDT до місцевих валют

Токеноміка Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Розуміння токеноміки Hyperbeat USDT (HBUSDT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HBUSDT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Скільки сьогодні коштує Hyperbeat USDT (HBUSDT)?
Актуальна ціна HBUSDT у USD становить 1,077 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HBUSDT до USD?
Поточна ціна HBUSDT до USD — $ 1,077. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hyperbeat USDT?
Ринкова капіталізація HBUSDT — $ 126,70M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HBUSDT?
Циркуляційна пропозиція HBUSDT — 117,56M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HBUSDT?
HBUSDT досяг історичної максимальної ціни у 1,27 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HBUSDT?
Історична мінімальна ціна HBUSDT становила 0,701228 USD.
Який обсяг торгівлі HBUSDT?
Актуальний обсяг торгівлі HBUSDT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HBUSDT цього року?
HBUSDT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HBUSDT для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.