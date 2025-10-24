Інформація щодо ціни Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,069 $ 1,069 $ 1,069 Мін. за 24 год $ 1,089 $ 1,089 $ 1,089 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,069$ 1,069 $ 1,069 Макс. за 24 год $ 1,089$ 1,089 $ 1,089 Рекордний максимум $ 1,27$ 1,27 $ 1,27 Найнижча ціна $ 0,701228$ 0,701228 $ 0,701228 Зміна ціни (за 1 год) -0,23% Зміна ціни (1 дн.) -0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,46%

Актуальна ціна Hyperbeat USDT (HBUSDT) становить $1,077. За останні 24 години HBUSDT торгувався між мінімумом у $ 1,069 і максимумом у $ 1,089, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HBUSDT становить $ 1,27, тоді як його історичний мінімум — $ 0,701228.

Що стосується короткострокових результатів, то HBUSDT змінився на -0,23% за останню годину, -0,47% за 24 години та на +0,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Ринкова капіталізація $ 126,70M$ 126,70M $ 126,70M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 126,70M$ 126,70M $ 126,70M Циркуляційне постачання 117,56M 117,56M 117,56M Загальна пропозиція 117 559 243,5017525 117 559 243,5017525 117 559 243,5017525

Поточна ринкова капіталізація Hyperbeat USDT — $ 126,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HBUSDT — 117,56M, зі загальною пропозицією 117559243.5017525. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 126,70M.