Сьогоднішня ціна Hunter Token (HNTR)

Поточна ціна Hunter Token (HNTR) сьогодні становить 0.00151931 USD з ринковою капіталізацією $ 454.27K USD. Ціна HNTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hunter Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD

- зміна ціни Hunter Token протягом дня — -2.10%

- циркуляційна пропозиція – 299.00M USD

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