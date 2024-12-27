Ціна Hunter Token (HNTR)
Поточна ціна Hunter Token (HNTR) сьогодні становить 0.00151931 USD з ринковою капіталізацією $ 454.27K USD. Ціна HNTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hunter Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD
- зміна ціни Hunter Token протягом дня — -2.10%
- циркуляційна пропозиція – 299.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hunter Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hunter Token до USD становила $ +0.0002578781.
За останні 60 днів зміна ціни Hunter Token до USD становила $ +0.0003808553.
За останні 90 днів зміна ціни Hunter Token до USD становила $ +0.0002992454271684684.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.10%
|30 днів
|$ +0.0002578781
|+16.97%
|60 днів
|$ +0.0003808553
|+25.07%
|90 днів
|$ +0.0002992454271684684
|+24.53%
Останній аналіз цін Hunter Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-2.10%
+14.82%
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$0.00151931
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RM0.0067913157
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|1 HNTR до JPY
¥0.2397015387
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₹0.1299465843
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