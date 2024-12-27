Ціна Hunt (HUNT)
Поточна ціна Hunt (HUNT) сьогодні становить 0.319076 USD з ринковою капіталізацією $ 63.59M USD. Ціна HUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hunt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43M USD
- зміна ціни Hunt протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 198.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hunt до USD становила $ +0.00190181.
За останні 30 днів зміна ціни Hunt до USD становила $ -0.0679184216.
За останні 60 днів зміна ціни Hunt до USD становила $ +0.0492630051.
За останні 90 днів зміна ціни Hunt до USD становила $ +0.00155273074644827.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00190181
|+0.60%
|30 днів
|$ -0.0679184216
|-21.28%
|60 днів
|$ +0.0492630051
|+15.44%
|90 днів
|$ +0.00155273074644827
|+0.49%
Останній аналіз цін Hunt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+0.60%
+11.76%
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