Сьогоднішня ціна Hunt (HUNT)

Поточна ціна Hunt (HUNT) сьогодні становить 0.319076 USD з ринковою капіталізацією $ 63.59M USD. Ціна HUNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hunt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43M USD

- зміна ціни Hunt протягом дня — +0.60%

- циркуляційна пропозиція – 198.91M USD

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