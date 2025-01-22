Сьогоднішня ціна Hover (HOV)

Поточна ціна Hover (HOV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hover:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.56 USD

- зміна ціни Hover протягом дня — +7.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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