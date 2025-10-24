Інформація щодо ціни HERMES (HERMES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01994153 $ 0,01994153 $ 0,01994153 Мін. за 24 год $ 0,02635843 $ 0,02635843 $ 0,02635843 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01994153$ 0,01994153 $ 0,01994153 Макс. за 24 год $ 0,02635843$ 0,02635843 $ 0,02635843 Рекордний максимум $ 0,18065$ 0,18065 $ 0,18065 Найнижча ціна $ 0,01960026$ 0,01960026 $ 0,01960026 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) +30,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,05%

Актуальна ціна HERMES (HERMES) становить $0,02597224. За останні 24 години HERMES торгувався між мінімумом у $ 0,01994153 і максимумом у $ 0,02635843, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HERMES становить $ 0,18065, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01960026.

Що стосується короткострокових результатів, то HERMES змінився на +0,27% за останню годину, +30,12% за 24 години та на -7,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HERMES (HERMES)

Ринкова капіталізація $ 500,06K$ 500,06K $ 500,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 500,06K$ 500,06K $ 500,06K Циркуляційне постачання 19,23M 19,23M 19,23M Загальна пропозиція 19 231 371,54556538 19 231 371,54556538 19 231 371,54556538

Поточна ринкова капіталізація HERMES — $ 500,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERMES — 19,23M, зі загальною пропозицією 19231371.54556538. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,06K.