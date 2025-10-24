Актуальна ціна HERMES сьогодні становить 0,02597224 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HERMES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HERMES на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HERMES сьогодні становить 0,02597224 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HERMES до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HERMES на MEXC вже зараз.

$0,02596292
+29,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01994153
Мін. за 24 год
$ 0,02635843
Макс. за 24 год

$ 0,01994153
$ 0,02635843
$ 0,18065
$ 0,01960026
+0,27%

+30,12%

-7,05%

-7,05%

Актуальна ціна HERMES (HERMES) становить $0,02597224. За останні 24 години HERMES торгувався між мінімумом у $ 0,01994153 і максимумом у $ 0,02635843, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HERMES становить $ 0,18065, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01960026.

Що стосується короткострокових результатів, то HERMES змінився на +0,27% за останню годину, +30,12% за 24 години та на -7,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 500,06K
--
$ 500,06K
19,23M
19 231 371,54556538
Поточна ринкова капіталізація HERMES — $ 500,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HERMES — 19,23M, зі загальною пропозицією 19231371.54556538. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,06K.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HERMES до USD становила $ +0,00601219.
За останні 30 днів зміна ціни HERMES до USD становила $ -0,0102661226.
За останні 60 днів зміна ціни HERMES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HERMES до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00601219+30,12%
30 днів$ -0,0102661226-39,52%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Скільки коштуватиме HERMES (HERMES) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HERMES (HERMES) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HERMES.

Перегляньте прогноз ціни HERMES вже зараз!

Розуміння токеноміки HERMES (HERMES) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HERMES зараз!

Скільки сьогодні коштує HERMES (HERMES)?
Актуальна ціна HERMES у USD становить 0,02597224 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HERMES до USD?
Поточна ціна HERMES до USD — $ 0,02597224. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HERMES?
Ринкова капіталізація HERMES — $ 500,06K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HERMES?
Циркуляційна пропозиція HERMES — 19,23M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HERMES?
HERMES досяг історичної максимальної ціни у 0,18065 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HERMES?
Історична мінімальна ціна HERMES становила 0,01960026 USD.
Який обсяг торгівлі HERMES?
Актуальний обсяг торгівлі HERMES за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HERMES цього року?
HERMES може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HERMES для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.