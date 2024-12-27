Ціна HatchyPocket (HATCHY)
Поточна ціна HatchyPocket (HATCHY) сьогодні становить 0.00112017 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна HATCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HatchyPocket:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.98 USD
- зміна ціни HatchyPocket протягом дня — +1.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HatchyPocket до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HatchyPocket до USD становила $ -0.0003072699.
За останні 60 днів зміна ціни HatchyPocket до USD становила $ -0.0000545346.
За останні 90 днів зміна ціни HatchyPocket до USD становила $ -0.0001086476962728155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.09%
|30 днів
|$ -0.0003072699
|-27.43%
|60 днів
|$ -0.0000545346
|-4.86%
|90 днів
|$ -0.0001086476962728155
|-8.84%
Останній аналіз цін HatchyPocket: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+1.09%
+11.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized IP of 150+ elemental monsters owned and managed by the $HATCHY token, earned exclusively by staking Hatchy NFTs. Build the future of IP!
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