Інформація щодо ціни GTETH (GTETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 822,5 $ 3 822,5 $ 3 822,5 Мін. за 24 год $ 3 979,18 $ 3 979,18 $ 3 979,18 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 822,5$ 3 822,5 $ 3 822,5 Макс. за 24 год $ 3 979,18$ 3 979,18 $ 3 979,18 Рекордний максимум $ 4 751,71$ 4 751,71 $ 4 751,71 Найнижча ціна $ 3 417,87$ 3 417,87 $ 3 417,87 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) +3,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,40%

Актуальна ціна GTETH (GTETH) становить $3 971,18. За останні 24 години GTETH торгувався між мінімумом у $ 3 822,5 і максимумом у $ 3 979,18, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GTETH становить $ 4 751,71, тоді як його історичний мінімум — $ 3 417,87.

Що стосується короткострокових результатів, то GTETH змінився на +0,12% за останню годину, +3,30% за 24 години та на +1,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GTETH (GTETH)

Ринкова капіталізація $ 611,74M$ 611,74M $ 611,74M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 611,74M$ 611,74M $ 611,74M Циркуляційне постачання 153,82K 153,82K 153,82K Загальна пропозиція 153 820,0 153 820,0 153 820,0

Поточна ринкова капіталізація GTETH — $ 611,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GTETH — 153,82K, зі загальною пропозицією 153820.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 611,74M.