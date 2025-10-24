Згідно з вашим прогнозом, GTETH потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 3 967,55 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, GTETH потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 4 165,9275 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна GTETH на 2027 рік становить $ 4 374,2238 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна GTETH на 2028 рік становить $ 4 592,9350 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GTETH у 2029 році становить $ 4 822,5818, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GTETH у 2030 році становить $ 5 063,7109, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна GTETH потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 8 248,2514.

У 2050 році ціна GTETH потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 13 435,5325.