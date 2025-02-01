Ціна Grumpy Cat Coin (GRUMPY)
Поточна ціна Grumpy Cat Coin (GRUMPY) сьогодні становить 0.00020469 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна GRUMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grumpy Cat Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.45K USD
- зміна ціни Grumpy Cat Coin протягом дня — -14.75%
- циркуляційна пропозиція – 9.42B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grumpy Cat Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grumpy Cat Coin до USD становила $ -0.0000947200.
За останні 60 днів зміна ціни Grumpy Cat Coin до USD становила $ -0.0001736548.
За останні 90 днів зміна ціни Grumpy Cat Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.75%
|30 днів
|$ -0.0000947200
|-46.27%
|60 днів
|$ -0.0001736548
|-84.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grumpy Cat Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-14.75%
-26.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.
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