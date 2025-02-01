Сьогоднішня ціна Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Поточна ціна Grumpy Cat Coin (GRUMPY) сьогодні становить 0.00020469 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна GRUMPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grumpy Cat Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.45K USD

- зміна ціни Grumpy Cat Coin протягом дня — -14.75%

- циркуляційна пропозиція – 9.42B USD

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