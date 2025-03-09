Ціна Grrr (GRRR)
Поточна ціна Grrr (GRRR) сьогодні становить 0.00203922 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна GRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grrr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.15K USD
- зміна ціни Grrr протягом дня — +8.40%
- циркуляційна пропозиція – 997.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grrr до USD становила $ +0.000158.
За останні 30 днів зміна ціни Grrr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grrr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grrr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000158
|+8.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grrr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
+8.40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!
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