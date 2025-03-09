Сьогоднішня ціна Grrr (GRRR)

Поточна ціна Grrr (GRRR) сьогодні становить 0.00203922 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна GRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grrr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.15K USD

- зміна ціни Grrr протягом дня — +8.40%

- циркуляційна пропозиція – 997.94M USD

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