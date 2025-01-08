Сьогоднішня ціна GreenTrust (GNT)

Поточна ціна GreenTrust (GNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.72K USD. Ціна GNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GreenTrust:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.41 USD

- зміна ціни GreenTrust протягом дня — -4.08%

- циркуляційна пропозиція – 28.02T USD

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