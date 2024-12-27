Сьогоднішня ціна Grape (GRP)

Поточна ціна Grape (GRP) сьогодні становить 0.383785 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна GRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.42 USD

- зміна ціни Grape протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 4.45M USD

Отримуйте оновлення цін GRP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GRP.