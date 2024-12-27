Ціна Grape (GRP)
Поточна ціна Grape (GRP) сьогодні становить 0.383785 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна GRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.42 USD
- зміна ціни Grape протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 4.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grape до USD становила $ +0.0004013.
За останні 30 днів зміна ціни Grape до USD становила $ +0.1502464545.
За останні 60 днів зміна ціни Grape до USD становила $ -0.0500280634.
За останні 90 днів зміна ціни Grape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0004013
|+0.10%
|30 днів
|$ +0.1502464545
|+39.15%
|60 днів
|$ -0.0500280634
|-13.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.10%
+9.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.
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